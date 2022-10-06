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1 час назад

Премьер Бельгии де Кроо заявил об изоляции России и Белоруссии

Газета.Ruиещё 4

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что отсутствие России и Белоруссии на саммите Европейского политсообщества свидетельствует об их изоляции. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Премьер Бельгии де Кроо заявил об изоляции России и Белоруссии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«О важности этого мероприятия свидетельствует уровень участия в нем. Здесь вся Европа за исключением двух стран — России и Белоруссии. Это свидетельствует о том, насколько они изолированы», — сказал он.

Ранее Евросоюз распространил действие нового пакета санкций в отношении России на Запорожскую и Херсонскую области. Об это сообщает сайт Европейской комиссии.

Сообщается, что ограничения распространяются на все неподконтрольные правительству Украины территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

До этого Европейский союз утвердил новый, восьмой, пакет санкций в отношении России в связи с ее специальной военной операцией на Украине.

В мире,Правительство Украины,Еврокомиссия,ЕС,
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