Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что нет смысла строить предположений на тему риска возможной ядерной конфронтации. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в среду интервью испанской газете EL PAÍS. По его словам, "нет особого смысла" строить предположения на эту тему.

"Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!" - добавил канцлер.

"Немецкое правительство действовало быстро и решительно, чтобы Германия [смогла] пережить эту зиму, - отметил Шольц. - С новыми терминалами СПГ на севере, с дополнительными контрактами на поставку с новыми партнерами, заполнением наших хранилищ природного газа, перезапуском угольных электростанций и разрешением двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны".

Комментируя энергетическую зависимость ФРГ от России, Шольц отметил, что "ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в том, что она не создала необходимой инфраструктуры или не построила СПГ-терминалы, чтобы при необходимости менять поставщика со дня на день".

Канцлер заверил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и уже направил украинской стороне военную помощь. В частности, по его словам, речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня и самоходных установках Gepard. Отвечая на вопрос, готово ли правительство Германии занять ведущую роль в военном отношении в Европе, он уточнил, что "ЕС должен реагировать [на ситуацию вокруг Украины] и адаптировать к новым временам".

"ФРГ, как большая и экономически сильная страна в центре континента, несет в этом отношении особую ответственность, - сказал Шольц. - Мы очень серьезно относимся к этой задаче, но всегда в координации с нашими союзниками в ЕС и НАТО".

Канцлер также уточнил, что власти страны ускоряют расширение использования возобновляемых источников энергии.

"Дополнительные выбросы, которые нам придется выпустить этой зимой и следующей из-за российского вторжения в Украину, побуждают нас к этому", - добавил он. По его словам, "высокие цены на энергоносители являются серьезным вызовом для всех членов ЕС". "Когда накапливаются сверхприбыли, нужно сокращать их, чтобы использовать деньги для снижения цен на энергию", - считает Шольц.

В прошлую пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации и что говорящие о ней люди "ведут себя безответственно".

"Мы не хотим развивать эту тему. Все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - сказал он.