Вхождение новых территорий в состав России дает Москве защищенную позицию для обороны этих регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика военного ведомства Соединенных Штатов Карен Квятковски.
Она напомнила, что до появления оборонной позиции у РФ была логистическая и народная поддержка в четырех республиках. Теперь это закреплено прошедшими референдумами. Как считает эксперт, итоги голосования говорят о демократическом волеизлиянии жителей присоединившихся территорий. Она назвала это «очевидной целью» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.
Квятковски отмечает, что власти Украины и США стремится к продолжению конфликта и вкладывают миллиарды долларов военной помощи в Украину и вооруженные силы этой страны.
Конечной целью Киева при поддержке Вашингтона и Североатлантического альянса она назвала продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя. При этом за всё заплатят налогоплательщики — граждане США.
Приоритетной целью военных действий сторон экс-аналитик пентагона указала оправдание НАТО и сохранение экономической и военной зависимости от Европы и от США.