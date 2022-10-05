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7 минут назад

В Пентагоне озвучили последствия присоединения Россией новых территорий

Елена Прошина

Вхождение новых территорий в состав России дает Москве защищенную позицию для обороны этих регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика военного ведомства Соединенных Штатов Карен Квятковски.

В Пентагоне озвучили последствия присоединения Россией новых территорий
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что до появления оборонной позиции у РФ была логистическая и народная поддержка в четырех республиках. Теперь это закреплено прошедшими референдумами. Как считает эксперт, итоги голосования говорят о демократическом волеизлиянии жителей присоединившихся территорий. Она назвала это «очевидной целью» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.

Квятковски отмечает, что власти Украины и США стремится к продолжению конфликта и вкладывают миллиарды долларов военной помощи в Украину и вооруженные силы этой страны.

Конечной целью Киева при поддержке Вашингтона и Североатлантического альянса она назвала продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя. При этом за всё заплатят налогоплательщики — граждане США.

Приоритетной целью военных действий сторон экс-аналитик пентагона указала оправдание НАТО и сохранение экономической и военной зависимости от Европы и от США.

В мире,НАТО,Пентагон,
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