Вхождение новых территорий в состав России дает Москве защищенную позицию для обороны этих регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика военного ведомства Соединенных Штатов Карен Квятковски.

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Она напомнила, что до появления оборонной позиции у РФ была логистическая и народная поддержка в четырех республиках. Теперь это закреплено прошедшими референдумами. Как считает эксперт, итоги голосования говорят о демократическом волеизлиянии жителей присоединившихся территорий. Она назвала это «очевидной целью» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.

Квятковски отмечает, что власти Украины и США стремится к продолжению конфликта и вкладывают миллиарды долларов военной помощи в Украину и вооруженные силы этой страны.

Конечной целью Киева при поддержке Вашингтона и Североатлантического альянса она назвала продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя. При этом за всё заплатят налогоплательщики — граждане США.