Украинский режим с подачи Соединенных Штатов желает не только нанести поражение России в результате боевых действий, но и добиться ее расчленения и уничтожения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константина Воронцова.

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Об этом он заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. По словам дипломата, Киев рассчитывает расчленить и уничтожить Россию при содействии западных стран.

Воронцов отметил, что американские власти продолжают интенсивные поставки Вооруженных сил Украины оружием, а также предоставляют им разведывательную информацию. Это затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, а также приближает к ситуации, когда возможно прямое военное столкновение России и Североатлантического альянса.

Замдиректора отметил, что на военные нужды Киева США выделяют «огромные суммы», в том числе на вооружение, которое способно нанести удар вглубь России.