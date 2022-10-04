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1 час назад

Сербия может отменить безвизовый режим для России

Илья Родин

Правительство Сербии планирует отменить безвизовый режим для граждан тех государств, которые не входят в Евросоюз. Об этом пишет Associated Press.

Сербия может отменить безвизовый режим для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лидеры Венгрии, Австрии и Сербии Виктор Орбан, Карл Нехаммер и Александр Вучич встретились в понедельник, 3 октября, чтобы обсудить проблему мигрантов.

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Глава Австрии подчеркнул, что на встрече удалось выработать совместный план действий. Он включает в себя расширение сотрудничества полиции трех стран, поддержку Сербии по вопросу о депортации мигрантов.

В свою очередь, Александр Вучич отметил, что страна к концу 2022 года приведет свою визовую политику в соответствие с правилами Евросоюза. В частности, отменит безвизовый режим для граждан тех стран, которые не входят в организацию. У них больше не будет возможности использовать Сербию для нелегальной миграции на Запад.

По данным агентства, высказывания сербского лидера вызвали горячее одобрение канцлера Австрии.

Виктор Орбан также сделал ряд громких заявлений. Он призвал к серьезным изменениям подходов к миграции и предложил создать за пределами ЕС центры, в которых будут обрабатываться запросы лиц, ищущих политического убежища.

В мире,Карл Нехаммер,Александр Вучич,Виктор Орбан,ЕС,
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