Сербия может отменить безвизовый режим для России

Правительство Сербии планирует отменить безвизовый режим для граждан тех государств, которые не входят в Евросоюз. Об этом пишет Associated Press.

Глава Австрии подчеркнул, что на встрече удалось выработать совместный план действий. Он включает в себя расширение сотрудничества полиции трех стран, поддержку Сербии по вопросу о депортации мигрантов.

В свою очередь, Александр Вучич отметил, что страна к концу 2022 года приведет свою визовую политику в соответствие с правилами Евросоюза. В частности, отменит безвизовый режим для граждан тех стран, которые не входят в организацию. У них больше не будет возможности использовать Сербию для нелегальной миграции на Запад.

По данным агентства, высказывания сербского лидера вызвали горячее одобрение канцлера Австрии.