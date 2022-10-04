Стали известны планы Байдена на выборы 2024 года

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила желание действующего президента США Джо Байдена переизбираться на пост в 2024 году. Запись трансляции регулярного брифинга Карин Жан-Пьер для журналистов доступна на официальном сайте Белого Дома.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», – заявила Жан-Пьер.

При этом ранее Байден заявлял, что намерение снова участвовать в выборах у него действительно есть, но окончательное решение он еще не принял.