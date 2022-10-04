В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
16 минут назад

Белый дом подтвердил намерение Байдена идти на второй срок

Елена Прошина

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила желание действующего президента США Джо Байдена переизбираться на пост в 2024 году. Запись трансляции регулярного брифинга Карин Жан-Пьер для журналистов доступна на официальном сайте Белого Дома.

Стали известны планы Байдена на выборы 2024 года
Фото: РамблерРамблер

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», – заявила Жан-Пьер.

При этом ранее Байден заявлял, что намерение снова участвовать в выборах у него действительно есть, но окончательное решение он еще не принял.

Разговор с погибшей: с Байденом случился новый конфуз

Ранее Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него войдут дополнительные поставки РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, бронетехника и боеприпасы. Общая сумма новых поставок составит 625 миллионов долларов.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители