СМИ: В НАТО раскрыли планы Москвы и Пекина

Россия и КНР продолжают укреплять отношения на фоне спецоперации на Украине. Их действия могут быть направлены на вытеснение США из Европы и Азии, рассказал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Об этом пишет Newsweek.

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Аппатурай подчеркнул, что специалисты не наблюдают признаков ослабления российско-китайской «дружбы без границ». В ближайшей перспективе также нет оснований для ухудшения отношений.

Чиновник пояснил, что державы заключают очень практичные, продуманные соглашения. Они усиливают сотрудничество Москвы и Пекина.

По его оценке, у РФ и КНР «есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием вытеснить США из Европы и Азии».