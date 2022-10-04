СМИ: В НАТО раскрыли планы Москвы и Пекина

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1 час назад

СМИ: Москва и Пекин желают вытеснить США из Европы и Азиии

Илья Родин

Россия и КНР продолжают укреплять отношения на фоне спецоперации на Украине. Их действия могут быть направлены на вытеснение США из Европы и Азии, рассказал заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Об этом пишет Newsweek.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аппатурай подчеркнул, что специалисты не наблюдают признаков ослабления российско-китайской «дружбы без границ». В ближайшей перспективе также нет оснований для ухудшения отношений.

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Чиновник пояснил, что державы заключают очень практичные, продуманные соглашения. Они усиливают сотрудничество Москвы и Пекина.

По его оценке, у РФ и КНР «есть долгосрочные стратегические интересы, которые фактически связаны с желанием вытеснить США из Европы и Азии».

Власти Китая отчетливо дали понять, что разделяют отношение Москвы к НАТО и продолжат поддержку интересов России в ООН, уточнил Аппатурай.

В мире,Джеймс Аппатурай,НАТО,ООН,
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