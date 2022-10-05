Министр обороны Эстонии предложил НАТО патрулировать газопроводы

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Zeit заявил, что НАТО может осуществлять контроль безопасности подводных газопроводов совместно с Эстонией.

«НАТО давно осуществляет air policing, воздушное патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о sub policing, то есть о подводном патрулировании», — сказал министр.

Накануне компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG сообщила об отсутствии возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием на это разрешений от датских и шведских властей. В заявлении компании говорится, что шведские власти запретили в районе Балтийского моря, где произошла утечка газа, судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и т.д.