Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в альянс. Об этом на брифинге сообщил заместитель офиса президента страны Игорь Жовква. Его слова приводит «Российская газета».
По данным газеты, Украина направила Столтенбергу свою заявку «официально путем ноты». Дальше ее должны рассмотреть все государства-члены НАТО в Брюсселе.
Напомним, что Киев подал заявку на вступление в альянс 30 сентября сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина рассчитывает получить ее одобрение «в ускоренном порядке». При этом Столтенберг в тот же день на пресс-конференции уклонился от четкого ответа по этому вопросу, заявив, что решение о членстве страны в НАТО должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.
Также генсек отмечал, что альянс «не является стороной конфликта» на Украине.