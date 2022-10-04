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1 минуту назад

Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в НАТО

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в альянс. Об этом на брифинге сообщил заместитель офиса президента страны Игорь Жовква. Его слова приводит «Российская газета».

Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в НАТО
Фото: РамблерРамблер

По данным газеты, Украина направила Столтенбергу свою заявку «официально путем ноты». Дальше ее должны рассмотреть все государства-члены НАТО в Брюсселе.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Напомним, что Киев подал заявку на вступление в альянс 30 сентября сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина рассчитывает получить ее одобрение «в ускоренном порядке». При этом Столтенберг в тот же день на пресс-конференции уклонился от четкого ответа по этому вопросу, заявив, что решение о членстве страны в НАТО должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.

Также генсек отмечал, что альянс «не является стороной конфликта» на Украине.

В мире,Игорь Жовква,Йенс Столтенберг,НАТО,
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