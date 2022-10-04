Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в НАТО

Напомним, что Киев подал заявку на вступление в альянс 30 сентября сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина рассчитывает получить ее одобрение «в ускоренном порядке». При этом Столтенберг в тот же день на пресс-конференции уклонился от четкого ответа по этому вопросу, заявив, что решение о членстве страны в НАТО должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.