Институт Сороса заявил о провале заявки Зеленского на вступление Украины в НАТО

Аналитический центр Джорджа Сороса «Институт ответственного государственного управления Куинси» (Quincy Institute for Responsible Statecraft) заявил, что заявка Владимира Зеленского на вступление Украины в НАТО провалилась. Об этом сообщает онлайн-журнал института Responsible Statecraft.

Фото: газета.ru газета.ru

Отмечается, что реакция руководства стран НАТО на призыв Зеленского в ускоренном режиме принять Украину в НАТО была сдержанной.

При этом слова президента Украины о том, что «де-факто мы уже пробились в НАТО» подтверждает утверждение Владимира Путина о том, что России противостоит вся западная военная машина.

«Другими словами, просьба Зеленского еще больше усилила опасения России, что Украина уже стала вассалом Запада. Для Украины и ее союзников это еще раз подчеркнуло, что Киев не является членом НАТО. И, судя по сдержанной реакции лидеров НАТО, это не изменится в ближайшее время», - отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что отказ от членства в НАТО должен напомнить народу Украины, что США и их союзники готовы посылать оружие украинским солдатам, но не готовы отправлять своих граждан на фронт.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что заявку на вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 11 стран блока - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония.

По его словам, Киев намерен довести до конца процесс вступления Украины в НАТО, штаб-квартира альянса в Брюсселе уже получила официальную заявку.