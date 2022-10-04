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18 минут назад

США призвали Северную Корею к срочной встрече

Lenta.ruиещё 1

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты готовы на встречу с представителями Северной Кореи без предварительных договоренностей с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряженности после запуска КНДР баллистической ракеты. Об этом пишет РИА Новости.

США призвали Северную Корею к срочной встрече
Фото: ReutersReuters

«Честно говоря, это действие только подчеркивает срочную необходимость диалога и дипломатии», — подчеркнул он.

По его словам, американская сторона осуждает запуск баллистической ракеты и считает его «опасным и безрассудным».

Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

По мнению политолога Андрея Губина, выпущенная ракета не была направлена на устрашение Японии. Он подчеркнул, что вероятность военного конфликта между Токио и Пхеньяном крайне мала.

В мире,Андрей Губин,Госдеп США,
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