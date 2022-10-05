Большинство британцев негативно оценивают деятельность премьер-министра страны Лиз Трасс. Ее уровень поддержки снизился почти в два раза в свете непопулярной экономической политики, свидетельствуют распространенные в среду результаты опроса общественного мнения компании YouGov ("Ю-гав").
Из 1,7 тыс. британцев, опрошенных в минувшие выходные, только около 14% высказались в поддержку главы правительства. 21-22 сентября рейтинг Трасс составлял 26%. Сейчас почти три четверти респондентов негативно оценили деятельность действующего премьер-министра.
"Лиз Трасс пользуется меньшей популярностью, чем Борис Джонсон когда-либо", - говорится в публикации.
Лишь каждый десятый респондент положительно расценивает деятельность министра финансов Квази Квартенга.
Уровень поддержки правящей Консервативной партии снизился с 28% в конце сентября до 20% сейчас. При этом рейтинг лейбористов достиг 44%.
Причиной недовольства правительством Трасс послужила озвученная главой британского Минфина Квази Квартенгом программа налоговых реформ. Представленный план, в частности, предусматривал отказ от повышения налога на сверхприбыль крупных компаний и акцизов на вино, пиво и сидр, а также снижение максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Последняя из перечисленных мер была отменена властями в понедельник после критики со стороны парламентской оппозиции, обвинившей правительство в проведении экономической политики в интересах наиболее состоятельных жителей.