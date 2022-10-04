В Польше высказались за размещение в стране ядерного оружия

В интервью Польскому радио Качиньский заявил, что данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда его партия была в оппозиции, то поднимала этот вопрос с сенаторами США. Он добавил, что поднимал этот вопрос недавно, тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным, сообщает РИА «Новости».