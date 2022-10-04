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1 час назад

От Сербии потребовали ввести санкции против России

Лера Букина

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре обратился к властям страны с призывом ввести ограничения против российской стороны. Об этом заявили журналистам в администрации сербского президента Александара Вучича, передает РИА Новости.

Отмечается, что таким заявлением Жофре подтвердил позицию Евросоюза относительно согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС.

Он сообщил о готовности к сотрудничеству с сербской стороной «по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции».

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл обратился к Сербии с требованием предоставить объяснения из-за сотрудничества с Россией и подписания соглашения между Белградом и Москвой.

Президент Сербии Александар Вучич предупреждал Европу о том, что введение потолка цен на российский газ станет драйвером отключения ЕС от газа. По его словам, в такой ситуации Европа замерзнет.

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