От Сербии потребовали ввести санкции против России

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре обратился к властям страны с призывом ввести ограничения против российской стороны. Об этом заявили журналистам в администрации сербского президента Александара Вучича, передает РИА Новости.
Отмечается, что таким заявлением Жофре подтвердил позицию Евросоюза относительно согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС.
Он сообщил о готовности к сотрудничеству с сербской стороной «по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции».
Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл обратился к Сербии с требованием предоставить объяснения из-за сотрудничества с Россией и подписания соглашения между Белградом и Москвой.
Президент Сербии Александар Вучич предупреждал Европу о том, что введение потолка цен на российский газ станет драйвером отключения ЕС от газа. По его словам, в такой ситуации Европа замерзнет.