От Сербии потребовали ввести санкции против России

Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре обратился к властям страны с призывом ввести ограничения против российской стороны. Об этом заявили журналистам в администрации сербского президента Александара Вучича, передает РИА Новости.

Отмечается, что таким заявлением Жофре подтвердил позицию Евросоюза относительно согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС.

Он сообщил о готовности к сотрудничеству с сербской стороной «по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции».

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл обратился к Сербии с требованием предоставить объяснения из-за сотрудничества с Россией и подписания соглашения между Белградом и Москвой.