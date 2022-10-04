В Израиле объяснили отказ от санкций против России

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль не вводит против России санкции, так как такой возможности нет в законодательстве страны. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

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Бродский подчеркнул, что с самого начала конфликта Израиль обязался не действовать в обход санкций.

«Вопрос в том, что в израильском законодательстве не предусмотрена возможность одностороннего введения санкций против какой-либо страны. Не было в истории Израиля таких случаев, потому что нет такой возможности в законе», - заявил дипломат.

По его словам, Израиль активно помогает Украине, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

Бродский отметил, что Россия сейчас играет важную роль на Ближнем Востоке и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.

У России и Израиля есть канал коммуникаций по военно-стратегическим вопросам, которые, в частности, касаются Сирии и Ирана.

«Любой неосторожный шаг с нашей стороны может навредить этому диалогу, нанести ущерб, который, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля», - заключил он.

В МИД Израиля ранее заверили, что страна не станет «объездной дорогой» для обхода Россией санкций. В министерстве заявили, что Израиль осуждает действия Москвы.