В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
8 минут назад

Президент Польши Дуда призвал страны НАТО нарастить производство оружия для Украины

Газета.Ruиещё 1

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Североатлантического альянса наращивать производство оружия для передачи его Украине. Об этом говорится в обращении польского лидера к участникам Варшавского форума по безопасности, которое зачитал глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох, передает РИА «Новости».

Президент Польши призвал нарастить производство оружия для Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня Украина нуждается прежде всего в вооружении. Мы его даем все еще мало. Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики», — сказано в сообщении.

Дуда отметил, что увеличение производства оружия также необходимо для того, чтобы «усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России».

21 сентября руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал в два раза усилить поддержку Украины, в том числе поставками оружия и новыми санкционными мерами против Москвы.

Ранее заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, перечислил действия Запада, которые могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав «со всеми вытекающими катастрофическими последствиями».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Дмитрий Кулеба,Павел Солох,Константин Воронцов,Анджей Дуда,Владимир Путин,МИД России,НАТО,Генассамблея ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители