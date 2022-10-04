Президент Польши призвал нарастить производство оружия для Украины

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Североатлантического альянса наращивать производство оружия для передачи его Украине. Об этом говорится в обращении польского лидера к участникам Варшавского форума по безопасности, которое зачитал глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох, передает РИА «Новости».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Сегодня Украина нуждается прежде всего в вооружении. Мы его даем все еще мало. Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики», — сказано в сообщении.

Дуда отметил, что увеличение производства оружия также необходимо для того, чтобы «усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России».

21 сентября руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал в два раза усилить поддержку Украины, в том числе поставками оружия и новыми санкционными мерами против Москвы.

Ранее заместитель руководителя департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, перечислил действия Запада, которые могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав «со всеми вытекающими катастрофическими последствиями».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.