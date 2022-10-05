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1 час назад

МИД ФРГ заявил, что Германия получила от Польши ноту с требованием репараций

Газета.Ruиещё 8

Германия получила от Польши ноту с требованием выплатить ей репарации. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

Германия получила от Польши ноту с требованием репараций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, это нота будет изучена.

«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сказал он.

Бургер отметил, что форма ответа на нее будет определена по результатом проверки. В том числе будут использоваться «предусмотренные для этого дипломатические формы», добавил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что вопрос о репарациях Польше с точки зрения федерального правительства закрыт.

Как считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выплата репараций Германией улучшит отношения между странами.

В мире,Анналена Бербок,Збигнев Рау,
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