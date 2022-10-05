Германия получила от Польши ноту с требованием репараций

Германия получила от Польши ноту с требованием выплатить ей репарации. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает ТАСС.

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Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, это нота будет изучена.

«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сказал он.

Бургер отметил, что форма ответа на нее будет определена по результатом проверки. В том числе будут использоваться «предусмотренные для этого дипломатические формы», добавил он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что вопрос о репарациях Польше с точки зрения федерального правительства закрыт.