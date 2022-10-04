"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил глава государства во вторник на совещании по вопросам военной безопасности, его цитирует агентство БелТА. По его словам, задача Белоруссии заключается в том, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых". "Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал белорусский лидер.