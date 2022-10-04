Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, но своих военных не посылает, задача - не допустить нанесения удара по Белоруссии.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил глава государства во вторник на совещании по вопросам военной безопасности, его цитирует агентство БелТА. По его словам, задача Белоруссии заключается в том, "чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых". "Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко обратил внимание на то, что Украина беспокоится по поводу возможности вступления его страны в боевые действия, но сама стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих.
"[Украина,] словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну", постоянно провокации на границе", - заявил президент.
По его словам, Украина стянула к белорусской границе группировку численностью "до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях".