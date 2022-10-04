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29 минут назад

Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте офиса главы Украины.

Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - говорится в документе.

В нем также отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но только в том случае, если главой государства перестанет быть Владимир Путин.

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Зеленский ранее назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с 24 февраля». В Кремле отмечали, что Москва готова вести переговоры с Киевом, однако по мере того, как «меняется ситуация, меняются и условия».

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