Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном сайте офиса главы Украины.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - говорится в документе.

В нем также отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но только в том случае, если главой государства перестанет быть Владимир Путин.