НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России

НАТО предупредило страны — члены блока, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, таким образом она продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны.
По его словам, в Североатлантическом альянсе уверены, что сценарий проведения испытаний в Черном море более вероятный, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.
Несмотря на то, что и второй сценарий «не исключен», он сопряжен с крупными рисками, в том числе для самой России, в случае ошибки могут пострадать многие города страны, пишет Times.
Ранее в МИД РФ заявили, что военная поддержка Западом Украины чревата столкновением ядерных держав.
21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации, президент России Владимир Путин предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ». Заявление Путина на Западе восприняли как угрозу, что повлекло за собой ряд острых политических высказываний.