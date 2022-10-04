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1 час назад

Times: НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России в Черном море

Газета.Ruиещё 5

НАТО предупредило страны — члены блока, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море, таким образом она продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны.

НАТО предупредило союзников о возможных ядерных испытаниях России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в Североатлантическом альянсе уверены, что сценарий проведения испытаний в Черном море более вероятный, чем применение тактического ядерного оружия на Украине.

Несмотря на то, что и второй сценарий «не исключен», он сопряжен с крупными рисками, в том числе для самой России, в случае ошибки могут пострадать многие города страны, пишет Times.

Ранее в МИД РФ заявили, что военная поддержка Западом Украины чревата столкновением ядерных держав.

21 сентября, объявляя о начале частичной мобилизации, президент России Владимир Путин предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ». Заявление Путина на Западе восприняли как угрозу, что повлекло за собой ряд острых политических высказываний.

В мире,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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