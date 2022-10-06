Эмир Катара досрочно покинул Чехию после неудачных переговоров

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно покинул Чехию, прервав запланированный трехдневный визит. Поездку организовали по приглашению чешского президента Милоша Земана, Аль Тани же пробыл в стране менее одного дня, передает чешский новостной портал Deník N.

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По информации издания, это произошло после того, как «эмир выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

7 октября глава Катара должен был присутствовать на неформальной встрече с лидерами государств Европейского союза, однако утром 6 октября стало известно, что Аль Тани покинул страну вечером 5 октября, пробыв в стране менее суток. Так закончился первый в истории чешско-катарских отношений визит эмира в Прагу.