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21 минуту назад

Катар и Чехия не договорились

Lenta.ruиещё 3

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани досрочно покинул Чехию, прервав запланированный трехдневный визит. Поездку организовали по приглашению чешского президента Милоша Земана, Аль Тани же пробыл в стране менее одного дня, передает чешский новостной портал Deník N.

Эмир Катара досрочно покинул Чехию после неудачных переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, это произошло после того, как «эмир выдвинул требования, которые чешская дипломатия не смогла удовлетворить».

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7 октября глава Катара должен был присутствовать на неформальной встрече с лидерами государств Европейского союза, однако утром 6 октября стало известно, что Аль Тани покинул страну вечером 5 октября, пробыв в стране менее суток. Так закончился первый в истории чешско-катарских отношений визит эмира в Прагу.

В конце июня Евросоюз уже вел переговоры с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Однако они не увенчались успехом: в Брюсселе сочли требования Дохи слишком жесткими.

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