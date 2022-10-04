СМИ: "Зеленский является клиентом администрации Байдена"

«Зеленский является клиентом администрации Байдена, которая управляет его страной», — сказал он и добавил, что некоторые высокопоставленные лица США не хотят мира на Украине путем дипломатических усилий.

Обозреватель считает, что в США все время хотели «войны за смену режима» против Российской Федерации. Карлсон рассказал, что ранее Украина была готова оставить идею о вступлении в НАТО и взять на себя нейтралитет, чтобы не «провоцировать» РФ. Кроме того, Зеленский в начале боевых действий намеревался вести мирные переговоры с Москвой, однако у Вашингтона были совсем другие планы, отметил Карлсон.