Президент Украины Владимир Зеленский — «фикция» в руках администрации главы американского государства Джо Байдена. Именно поэтому боевые действия на Украине никак не удается прекратить через мирные переговоры. Такое заявление сделал обозреватель Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News, передает URA.RU.
«Зеленский является клиентом администрации Байдена, которая управляет его страной», — сказал он и добавил, что некоторые высокопоставленные лица США не хотят мира на Украине путем дипломатических усилий.
Обозреватель считает, что в США все время хотели «войны за смену режима» против Российской Федерации. Карлсон рассказал, что ранее Украина была готова оставить идею о вступлении в НАТО и взять на себя нейтралитет, чтобы не «провоцировать» РФ. Кроме того, Зеленский в начале боевых действий намеревался вести мирные переговоры с Москвой, однако у Вашингтона были совсем другие планы, отметил Карлсон.
Обозреватель напомнил, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в ряды Североатлантического альянса. Подобное развитие событий с его точки зрения может означать только начало мировой войны. Он заявил, что пятая статья устава НАТО, в которой говорится о взаимной обороне в случае нападения на одного из членов, гарантирует обострение ситуации.