На Украине выступили с угрозами в адрес Маска

На Украине больше никто не купит автомобили компании Тесла после слов Илона Маска о том, что Киеву стоит признать Крым российским и отказаться от мыслей о его возвращении в состав Украины. Такое заявление сделал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РИА Новости со ссылкой на его социальные сети.

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«Единственное последствие (мирного плана Маска. — Прим. ред.) состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам», — написал он и с иронией пожелал Маску удачи.

Кроме того, Мельник резко раскритиковал Маска за предложенный им план по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Илон Маск на своей странице в Twitter предположил, что полномасштабная война России и Украины может закончиться поражением Киева. Он призвал обе стороны к дипломатии и предложил свое видение прекращения боевых действий на Украине.