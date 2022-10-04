Арестович оскорбил Папу Римского и Илона Маска

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал позиции папы Римского Франциска и американского миллиардера Илона Маска, назвав их «аборигенами», и пообещал «добить их идеи», сообщает РИА «Новости».

«Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. <...> Франциск, теперь марсианин», — пишет Арестович в соцсетях.

По его словам, мнения Франциска и Маска являются симптомами того, что подобные мысли — о необходимости прекращения вооруженной поддержки Украины и принуждении Киева к миру — являются на Западе распространенными. Арестович назвал это «интеллектуальным трендом», который он пообещал «добить».

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что крымчане готовы принять американского бизнесмена и основателя SpaceX Илона Маска и приглашают его посетить полуостров.

Илон Маск написал пост в своем Twitter, в котором предложил достичь мира на Украине проведением повторных выборов в вошедших в состав России регионах под наблюдением ООН. При этом он подчеркнул, что Крым должен остаться в России.