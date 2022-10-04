В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
59 минут назад

Одна из стран признала референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Северной Кореи признало результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил генеральный директор международных организаций в МИД Пхеньяна Джо Чхоль Су, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

Одна из стран признала референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН», — заявил он и добавил, что Соединенные Штаты не признают результаты голосований в связи со своими «двойными бандитскими стандартами», а также из стремления сохранить свое превосходство.

Джо Чхоль Су выразил уверенность, что США ущемляют законные права независимых стран и вмешиваются в их внутренние дела исключительно ради собственного блага и удержания власти над миром.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад никогда не признает законность вхождения подконтрольных России территорий Украины в состав Российской Федерации. По его словам, проведенные в регионах референдумы — «фикция» и нарушение международного права, включая устав ООН.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель также заявил, что организация не примет результаты голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В мире,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,ООН,ЕС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители