Министерство иностранных дел Северной Кореи признало результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил генеральный директор международных организаций в МИД Пхеньяна Джо Чхоль Су, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство Reuters.

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«Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН», — заявил он и добавил, что Соединенные Штаты не признают результаты голосований в связи со своими «двойными бандитскими стандартами», а также из стремления сохранить свое превосходство.

Джо Чхоль Су выразил уверенность, что США ущемляют законные права независимых стран и вмешиваются в их внутренние дела исключительно ради собственного блага и удержания власти над миром.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад никогда не признает законность вхождения подконтрольных России территорий Украины в состав Российской Федерации. По его словам, проведенные в регионах референдумы — «фикция» и нарушение международного права, включая устав ООН.