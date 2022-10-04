Kyodo: Япония высылает одного из сотрудников российского консульства в Саппоро

Правительство Японии приняло решение выслать одного из сотрудников российского генерального консульства в Саппоро в ответ на высылку генерального консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, сообщает агентство Kyodo. Мотоки Тацунори задержали во Владивостоке при попытке получить за деньги секретные сведения. Дипломат признал вину, был объявлен персоной нон грата и вскоре покинул Россию. Япония подала протест в связи с задержанием Тацунори. Посол России в Токио Михаил Галузин назвал реакцию Токио необоснованной. Ранее газета Yomiuri Shimbun сообщила, что правительство Японии планирует выслать российского дипломата в ответ на признание персоной нон грата японского консула во Владивостоке.