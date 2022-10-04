Белый дом отреагировал на «российскую пропаганду» Маска

США не станут говорить об Украине без Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предложения Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Жан-Пьер спросили, не разделяют ли в Белом доме опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду». Она подчеркнула, что США были очень ясны в этом вопросе. Вашингтон считает, что принимать решения, когда дело дойдет дипломатии, должен Киев, передает РИА «Новости».

Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».