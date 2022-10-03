La Repubblica: в НАТО нарастает паника из-за российского «Посейдона»

В публикации отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов выйти на новый уровень противостояния с Западом, подняв ядерную конфронтацию на немыслимую высоту.

Издание отмечает, что паника только нарастает из-за последнего доклада Североатлантического альянса, в котором идет речь об атомной подлодке «Белгород», вернувшейся в арктические воды. НАТО опасается, что это может быть связано с тестированием первого в мире сверхбесшумного дрона «Посейдон», который еще именуют «оружием Апокалипсиса».