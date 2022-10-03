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21 минуту назад

La Repubblica: в НАТО нарастает паника из-за российского сверхзвукового дрона «Посейдон»

Газета.Ru

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что странам ЕС пора паниковать, поскольку российская подлодка «Белгород» вышла в акваторию Белого моря.

La Repubblica: в НАТО нарастает паника из-за российского «Посейдона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов выйти на новый уровень противостояния с Западом, подняв ядерную конфронтацию на немыслимую высоту.

В НАТО предупредили о возможном пуске российской суперторпеды «Посейдон»

Издание отмечает, что паника только нарастает из-за последнего доклада Североатлантического альянса, в котором идет речь об атомной подлодке «Белгород», вернувшейся в арктические воды. НАТО опасается, что это может быть связано с тестированием первого в мире сверхбесшумного дрона «Посейдон», который еще именуют «оружием Апокалипсиса».

Ранее стало известно, что подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 включает в себя уникальную конструкцию — специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций.

В мире,Армия,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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