La Repubblica: в НАТО нарастает паника из-за российского «Посейдона»

Итальянская газета La Repubblica утверждает, что странам ЕС пора паниковать, поскольку российская подлодка «Белгород» вышла в акваторию Белого моря.
В публикации отмечается, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов выйти на новый уровень противостояния с Западом, подняв ядерную конфронтацию на немыслимую высоту.
Издание отмечает, что паника только нарастает из-за последнего доклада Североатлантического альянса, в котором идет речь об атомной подлодке «Белгород», вернувшейся в арктические воды. НАТО опасается, что это может быть связано с тестированием первого в мире сверхбесшумного дрона «Посейдон», который еще именуют «оружием Апокалипсиса».
Ранее стало известно, что подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 включает в себя уникальную конструкцию — специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций.