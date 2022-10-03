В США допустили причастность страны к диверсии на «Северных потоках»

США могут быть причастны к авариям на «Северных потоках», заявил в интервью телеканалу Bloomberg профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом пишет газета «Известия».

«Я бы поставил на то, что уничтожение трубопровода «Северный поток» было результатом действий США, возможно, США и Польши», - подчеркнул экономист.

Ведущие программы, в которой он выступал, попросили его подтвердить свои высказывания. Сакс отметил, что в пользу «американской версии» свидетельствует большое количество косвенных данных.

В частности, пояснил ученый, есть информация различных сервисов о полетах военных вертолетов США в районе ЧП. Кроме того, официальные лица Штатов неоднократно позволяли себе резкие формулировки в заявлениях о «Северных потоках».