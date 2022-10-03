В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Американский экономист допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках»

Илья Родин

США могут быть причастны к авариям на «Северных потоках», заявил в интервью телеканалу Bloomberg профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом пишет газета «Известия».

В США допустили причастность страны к диверсии на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы поставил на то, что уничтожение трубопровода «Северный поток» было результатом действий США, возможно, США и Польши», - подчеркнул экономист.

Утечка газа из трубопровода «Северный поток-2» возобновилась

Ведущие программы, в которой он выступал, попросили его подтвердить свои высказывания. Сакс отметил, что в пользу «американской версии» свидетельствует большое количество косвенных данных.

В частности, пояснил ученый, есть информация различных сервисов о полетах военных вертолетов США в районе ЧП. Кроме того, официальные лица Штатов неоднократно позволяли себе резкие формулировки в заявлениях о «Северных потоках».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания главы Госдепа Энтони Блинкена позволяют предположить, что у Вашингтона были мотивы уничтожить российские экспортные газопроводы.

В мире,Джеффри Сакс,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители