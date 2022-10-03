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17 минут назад

Макрон изменил стиль одежды ради экономии энергии

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки ради экономии энергии. Таким образом французские политики демонстрируют приверженность «энергетической трезвости», которую глава страны провозгласил еще летом, передает BFM TV.

Макрон изменил стиль одежды ради экономии энергии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон впервые появился в водолазке в видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки. Через нее граждане Франции смогут высказывать свои предложения и идеи по интересующим и волнующим их вопросам касательно изменения климата и трудоустройства.

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Смену дресс-кода Макрона связали с политикой экономии энергии на фоне резкого роста цен на газ в последние месяцы в Европе. Кроме того переход на водолазки в стране является новым символом «энергетической трезвости», которую французский президент объявил еще летом.

В рамках новой программы власти Франции намерены снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки зимой. В числе одной из обязательных мер значится поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов.

В мире,Эммануэль Макрон,
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