Макрон изменил стиль одежды ради экономии энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки ради экономии энергии. Таким образом французские политики демонстрируют приверженность «энергетической трезвости», которую глава страны провозгласил еще летом, передает BFM TV.
Макрон впервые появился в водолазке в видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки. Через нее граждане Франции смогут высказывать свои предложения и идеи по интересующим и волнующим их вопросам касательно изменения климата и трудоустройства.
Смену дресс-кода Макрона связали с политикой экономии энергии на фоне резкого роста цен на газ в последние месяцы в Европе. Кроме того переход на водолазки в стране является новым символом «энергетической трезвости», которую французский президент объявил еще летом.
В рамках новой программы власти Франции намерены снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки зимой. В числе одной из обязательных мер значится поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов.