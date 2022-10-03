Макрон изменил стиль одежды ради экономии энергии

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки ради экономии энергии. Таким образом французские политики демонстрируют приверженность «энергетической трезвости», которую глава страны провозгласил еще летом, передает BFM TV.

Макрон впервые появился в водолазке в видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки. Через нее граждане Франции смогут высказывать свои предложения и идеи по интересующим и волнующим их вопросам касательно изменения климата и трудоустройства.

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Смену дресс-кода Макрона связали с политикой экономии энергии на фоне резкого роста цен на газ в последние месяцы в Европе. Кроме того переход на водолазки в стране является новым символом «энергетической трезвости», которую французский президент объявил еще летом.