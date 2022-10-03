Илон Маск назвал Крым российским

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте 9 выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Всего он привел четыре основных, по его мнению, пункта, способных привести к миру.

В первую очередь Маск предложил провести повторные референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН. Если их результаты окажутся иными, то России нужно будет покинуть данные территории, заявил он.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», — озвучил второй пункт Маск.

Еще два заключаются в обеспечении полуострова водоснабжением и нейтральном статусе Украины.

Маск допустил, что в конечном итоге именно этим и закончится конфликт, но погибнет больше людей.

«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил бизнесмен.