В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
32 минуты назад

Илон Маск назвал Крым российским

Елена Прошина

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте 9 выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Всего он привел четыре основных, по его мнению, пункта, способных привести к миру.

В первую очередь Маск предложил провести повторные референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН. Если их результаты окажутся иными, то России нужно будет покинуть данные территории, заявил он.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», — озвучил второй пункт Маск.

Еще два заключаются в обеспечении полуострова водоснабжением и нейтральном статусе Украины.

Илон Маск пообещал создать робота-кошкодевочку

Маск допустил, что в конечном итоге именно этим и закончится конфликт, но погибнет больше людей.

«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил бизнесмен.

В конце поста Маск прикрепил опрос, чтобы понять сколько людей поддерживают или наоборот его предложения. На момент публикации статьи в нем приняло участие свыше 430 тысяч человек. Против предложений выступило 53%, за — 47%.

В мире,Видео,Илон Маск,SpaceX,ООН,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители