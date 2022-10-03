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35 минут назад

«Было сказано: "Вы служите режиму Путина"». Страны ЕС вызвали послов России в МИД

Елена Прошина

Ряд стран Европы вызвали российских послов в МИД из-за присоединения новых территорий. На данный момент соответствующие запросы поступили от МИД Испании, Австрии, Чехии, Франции, Эстонии, Словакии и Польши.

«Было сказано: "Вы служите режиму Путина"». Страны ЕС вызвали послов России в МИД
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что все страны, кроме Франции, вызвали послов в знак протеста против присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ведомства этих стран резко осудили прошедшие референдумы и заявили, что их итоги не будут признаны. Причина вызова посла в МИД Франции пока не названа.

В МИД Чехии отдельно осудили проведение частичной мобилизации и «угрозы применения оружия массового уничтожения, которые обостряют и без того крайне накаленную ситуацию в сфере безопасности в Европе». А представитель эстонского МИД в очередной раз подчеркнула, что «Украина имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ и восстановить контроль над <...> территориями».

Кроме того, посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что МИД республики предложил ему осудить действия российских властей, пообещав взамен поддержку.

«Было открытым текстом сказано: "Вот вы служите режиму Путина, но если вы пожелаете от него отмежеваться, осудить, то здесь, в свободном мире, есть все для этого возможности, и мы готовы оказать вам поддержку», – рассказал Андреев об итогах своего визита в министерство.

Его цитирует ТАСС.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В мире,Сергей Андреев,Владимир Путин,ЕС,
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