В Германии отреагировали на слова Путина о защите РФ «всеми средствами»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны воспринимает заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ использовать "все имеющиеся у нее средства для защиты". Об этом она сообщила газете Neue Osnabrücker Zeitung.
"Мы очень серьезно относимся к его словам, все остальное было бы небрежностью. Мы не должны и не позволим себя шантажировать", — сказала она.
При этом она добавила, что "ни одна страна в мире, даже те, кто, как Китай, до сих пор не занял четкой позиции, не согласилась бы на разжигание этого вопроса просто так".
Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия считает неприемлемыми разговоры о возможности использования ядерного оружия, намерена продолжать поддержку Украины и планирует и впредь предотвращать эскалацию конфликта за пределы двух стран. Шольц отметил, что нельзя даже думать об использовании ядерного оружия, его использование неприемлемо.