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10 минут назад

Бербок прокомментировала слова Путина о защите РФ «всеми средствами»

Газета.Ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны воспринимает заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ использовать "все имеющиеся у нее средства для защиты". Об этом она сообщила газете Neue Osnabrücker Zeitung.

В Германии отреагировали на слова Путина о защите РФ «всеми средствами»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы очень серьезно относимся к его словам, все остальное было бы небрежностью. Мы не должны и не позволим себя шантажировать", — сказала она.

При этом она добавила, что "ни одна страна в мире, даже те, кто, как Китай, до сих пор не занял четкой позиции, не согласилась бы на разжигание этого вопроса просто так".

В Германии поспорили с заявившим о «войне с Путиным» министром

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия считает неприемлемыми разговоры о возможности использования ядерного оружия, намерена продолжать поддержку Украины и планирует и впредь предотвращать эскалацию конфликта за пределы двух стран. Шольц отметил, что нельзя даже думать об использовании ядерного оружия, его использование неприемлемо.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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