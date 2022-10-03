В Германии отреагировали на слова Путина о защите РФ «всеми средствами»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство страны воспринимает заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ использовать "все имеющиеся у нее средства для защиты". Об этом она сообщила газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Мы очень серьезно относимся к его словам, все остальное было бы небрежностью. Мы не должны и не позволим себя шантажировать", — сказала она.

При этом она добавила, что "ни одна страна в мире, даже те, кто, как Китай, до сих пор не занял четкой позиции, не согласилась бы на разжигание этого вопроса просто так".