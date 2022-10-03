В США признали, что Украине не победить

«У Запада есть лишь один способ не допустить поражения Украины на поле боя в течение следующих нескольких месяцев и избежать ядерного конфликта с Россией: вернуться к дипломатии. Президент Джо Байден должен призвать к немедленному соглашению о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, обеспечить ее безопасность и сохранить ее политическую и экономическую независимость, пока она контролирует минимум 81% своей территории», — пишет Пайн.