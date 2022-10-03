Во Франции призвали считаться с Россией

Россия является крупной мировой державой и останется таковой после завершения украинского конфликта. Ее не следует игнорировать, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Об этом пишет телеканал BFM TV.

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По ее мнению, ситуация разрешится так, что Украина сохранит свою территориальную целостность и суверенитет.

Вместе с тем, Российская Федерация «является и будет оставаться крупной державой. Она по-прежнему будет нашим соседом, которого мы не можем игнорировать», - подчеркнула Элизабет Борн.

По оценке премьера, конфликт разрешится дипломатическим, а не военным путем. Она добавила, что именно поэтому лидер Франции Эмманюэль Макрон поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным.