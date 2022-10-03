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42 минуты назад

Пение "Калинки-Малинки" на Октоберфесте вызвало бурную реакцию европейцев

Илья Родин

Распространившееся в социальных сетях видео с Октоберфеста вызвало резкую реакцию у европейцев. Они поразились тому, что собравшиеся на фестивале люди танцуют и поют под русскую народную песню «Калинка-Малинка». Об этом пишет РИА «Новости».

Мнения пользователей разделились. Некоторые восприняли поведение немцев негативно, но многие предположили, что русофобия населения Германии и культурная изоляции РФ на самом деле присутствуют только на страницах газет.

Немцы спели «Калинку-малинку» на «Октоберфесте»

Комментаторы пошутили, что подобное «невероятное зрелище» не может быть правдой. Если все же немцы действительно танцевали под русскую музыку, то только благодаря «проискам Кремля».

Пользователи выразили опасения, что видео может вызвать негативную реакцию немецких властей, а также привести к психическим заболеваниям у немецких телеведущих, настроенных против России.

Некоторые комментаторы отметили, что исполнение оркестром русской песни является традиционным для этого праздника: «Калинку-Малинку» включают ежегодно вне зависимости от международной повестки.

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