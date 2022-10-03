Пение "Калинки-Малинки" на Октоберфесте вызвало бурную реакцию европейцев

Распространившееся в социальных сетях видео с Октоберфеста вызвало резкую реакцию у европейцев. Они поразились тому, что собравшиеся на фестивале люди танцуют и поют под русскую народную песню «Калинка-Малинка». Об этом пишет РИА «Новости».

Мнения пользователей разделились. Некоторые восприняли поведение немцев негативно, но многие предположили, что русофобия населения Германии и культурная изоляции РФ на самом деле присутствуют только на страницах газет.

Комментаторы пошутили, что подобное «невероятное зрелище» не может быть правдой. Если все же немцы действительно танцевали под русскую музыку, то только благодаря «проискам Кремля».

Пользователи выразили опасения, что видео может вызвать негативную реакцию немецких властей, а также привести к психическим заболеваниям у немецких телеведущих, настроенных против России.