Во многих крупных городах Италии начались демонстрации против повышения стоимости электричества и газа в государстве, передает Vivasevilla. По информации агентства, протесты запустил профсоюз Usb, призвав итальянцев «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября».

Как отмечается, соответствующие акции уже прошли в Турине, Неаполе и Кальяри, а к вечеру демонстрации ожидаются в Риме, Милане, Флоренции, Пизе, Сполето и других городах. В Usb утверждают, что Евросоюз не предпринимает шагов для борьбы с бурным ростом цен на газ в Европе, вызванный спекуляциями энергетических компаний, и продолжает тратить огромные средства на военную поддержку Украины. Более того, в профсоюзе отдельно отметили «таинственную атаку» на газопроводы «Северный поток», по которому ЕС получал «ценное российское сырье».