В Италии вспыхнули протесты против резкого роста тарифов на электричество и газ

Во многих крупных городах Италии начались демонстрации против повышения стоимости электричества и газа в государстве, передает Vivasevilla. По информации агентства, протесты запустил профсоюз Usb, призвав итальянцев «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября».
Как отмечается, соответствующие акции уже прошли в Турине, Неаполе и Кальяри, а к вечеру демонстрации ожидаются в Риме, Милане, Флоренции, Пизе, Сполето и других городах. В Usb утверждают, что Евросоюз не предпринимает шагов для борьбы с бурным ростом цен на газ в Европе, вызванный спекуляциями энергетических компаний, и продолжает тратить огромные средства на военную поддержку Украины. Более того, в профсоюзе отдельно отметили «таинственную атаку» на газопроводы «Северный поток», по которому ЕС получал «ценное российское сырье».
«Между тем момент экономического краха итальянских семей и предприятий приближается, и мы не видим на горизонте никакой смены курса», — подчеркнули в профсоюзе.
При этом сами протесты, как ожидается, поддержат не только члены итальянского профсоюза, но и другие активисты, в том числе участники движения «Не платим», которые призывают граждан Италии перестать платить по счетам на фоне резкого роста тарифов.