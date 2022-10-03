Швейцария отказала Зеленскому в передаче замороженных активов РФ

В Берне не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России, рассказал пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА «Новости».

Майенфиш подчеркнул, что правительство Швейцарии не рассматривает внесение государства в санкционные списки, конфискацию активов какой-либо страны, использование их для восстановления Украины, в качестве приемлемого варианта поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал швейцарские власти передать Киеву заблокированные летом российские активы. По его мнению, денежные средства позволили бы компенсировать потерю территорий.