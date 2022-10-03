Швейцария отказала Зеленскому в передаче замороженных активов РФ

В Берне не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных активов России, рассказал пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш. Об этом пишет РИА «Новости».
Майенфиш подчеркнул, что правительство Швейцарии не рассматривает внесение государства в санкционные списки, конфискацию активов какой-либо страны, использование их для восстановления Украины, в качестве приемлемого варианта поддержки Киева.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал швейцарские власти передать Киеву заблокированные летом российские активы. По его мнению, денежные средства позволили бы компенсировать потерю территорий.
Он попросил также Берн увеличить поддержку Украины.