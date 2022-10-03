В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Норвегия усилит охрану нефтяных объектов территориальными войсками

Газета.Ru

Норвежские территориальные войска «Хемверн» усилят охрану и патрулирование нефтяных объектов для предотвращения нежелательных инцидентов, сообщается на сайте Вооруженных сил страны.

Норвегия усилит охрану нефтяных объектов территориальными войсками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Солдаты территориальной обороны «Хемверн» с понедельника, 3 октября, усилят охрану и патрулирование на нефтяных объектах в Рогаланне, Вестланде и Мёре-ог-Ромсдале», — сказано в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение было принято по запросу полиции, которая опасается «нежелательных» инцидентов на важных для Норвегии объектах.

Отмечается, что во время пандемии военные этого подразделения уже помогали полицейским в пограничном контроле в течение полутора лет.

Ранее вооруженные силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов страны после взрывов на трех нитках газопровода «Северный поток». В охране нефтегазовых объектов будут использовать корабли и беспилотники.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщало, что Великобритания намерена приобрести два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и кабелей, после утечек газа на газопроводах «Северный поток».

В мире,Бен Уоллес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители