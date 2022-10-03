Норвегия усилит охрану нефтяных объектов территориальными войсками

Норвежские территориальные войска «Хемверн» усилят охрану и патрулирование нефтяных объектов для предотвращения нежелательных инцидентов, сообщается на сайте Вооруженных сил страны.
«Солдаты территориальной обороны «Хемверн» с понедельника, 3 октября, усилят охрану и патрулирование на нефтяных объектах в Рогаланне, Вестланде и Мёре-ог-Ромсдале», — сказано в сообщении.
Уточняется, что соответствующее решение было принято по запросу полиции, которая опасается «нежелательных» инцидентов на важных для Норвегии объектах.
Отмечается, что во время пандемии военные этого подразделения уже помогали полицейским в пограничном контроле в течение полутора лет.
Ранее вооруженные силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов страны после взрывов на трех нитках газопровода «Северный поток». В охране нефтегазовых объектов будут использовать корабли и беспилотники.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса сообщало, что Великобритания намерена приобрести два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, в том числе трубопроводов и кабелей, после утечек газа на газопроводах «Северный поток».