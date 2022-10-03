На бельгийской АЭС внезапно остановился реактор

В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение третьего реактора АЭС «Тианж». Как сообщает РИА Новости, по информации телеканала VRT, сейчас представители энергетической компании Engie выясняют причины остановки, которая случилась автоматически.

Напомним, что «Тианж» — это самая мощная АЭС в Бельгии, которая находится на правом берегу реки Маас. Общая мощность трех водо-водяных реакторов — 2985 МВт. Они производят чуть более половины всей электроэнергии, которую дают бельгийские АЭС.

Ранее, 19 августа, на станции останавливали второй реактор. Тогда во время плановых испытаний произошел сбой — отключение произошло после запланированного теста на проверку мощности станции. В Engie тогда заявляли, что такие остановки происходят несколько раз в год, и это доказательство правильной работы систем безопасности станции.