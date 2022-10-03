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29 минут назад

На бельгийской АЭС внезапно остановился реактор

Никита Бородкин

В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение третьего реактора АЭС «Тианж». Как сообщает РИА Новости, по информации телеканала VRT, сейчас представители энергетической компании Engie выясняют причины остановки, которая случилась автоматически.

На бельгийской АЭС внезапно остановился реактор
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что «Тианж» — это самая мощная АЭС в Бельгии, которая находится на правом берегу реки Маас. Общая мощность трех водо-водяных реакторов — 2985 МВт. Они производят чуть более половины всей электроэнергии, которую дают бельгийские АЭС.

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Ранее, 19 августа, на станции останавливали второй реактор. Тогда во время плановых испытаний произошел сбой — отключение произошло после запланированного теста на проверку мощности станции. В Engie тогда заявляли, что такие остановки происходят несколько раз в год, и это доказательство правильной работы систем безопасности станции.

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