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25 минут назад

Министерство обороны США заявило о дефиците 25% новобранцев в американской армии

Газета.Ru

В Министерстве обороны США заявили, что армия страны столкнулась с 25-процентным дефицитом новобранцев. Об этом сообщает Fox News.

Минобороны США заявило о дефиците новобранцев в американской армии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в текущем году американская армия не смогла привлечь на службу около 15 тысяч солдат, несмотря на наличие различных бонусов и талонов на питание для военнослужащих.

«Армия будет поддерживать свою боеготовность и отвечать всем нашим требованиям национальной безопасности. Если проблемы с вербовкой сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для усиления действующих сил, и, возможно, нам придется сокращать нашу силовую структуру», — сказал министр армии Кристин Вормут.

В начале августа Bloomberg сообщал, что американским ВС не хватает порядка 150 тыс. новобранцев, которые необходимы, чтобы достичь установленной цели в 1,3 млн военнослужащих. Наибольший дефицит кадров наблюдается у сухопутных войск.

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