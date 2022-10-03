Минобороны США заявило о дефиците новобранцев в американской армии

«Армия будет поддерживать свою боеготовность и отвечать всем нашим требованиям национальной безопасности. Если проблемы с вербовкой сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для усиления действующих сил, и, возможно, нам придется сокращать нашу силовую структуру», — сказал министр армии Кристин Вормут.