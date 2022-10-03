Минобороны США заявило о дефиците новобранцев в американской армии

В Министерстве обороны США заявили, что армия страны столкнулась с 25-процентным дефицитом новобранцев. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что в текущем году американская армия не смогла привлечь на службу около 15 тысяч солдат, несмотря на наличие различных бонусов и талонов на питание для военнослужащих.
«Армия будет поддерживать свою боеготовность и отвечать всем нашим требованиям национальной безопасности. Если проблемы с вербовкой сохранятся, мы будем использовать гвардию и резерв для усиления действующих сил, и, возможно, нам придется сокращать нашу силовую структуру», — сказал министр армии Кристин Вормут.
В начале августа Bloomberg сообщал, что американским ВС не хватает порядка 150 тыс. новобранцев, которые необходимы, чтобы достичь установленной цели в 1,3 млн военнослужащих. Наибольший дефицит кадров наблюдается у сухопутных войск.