Австрия заявила о крахе системы предоставления убежища в ЕС

Система предоставления убежища в ЕС потерпела крах и необходимо срочно провести ее реформу. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.

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Такое заявление канцлер Австрии сделал на брифинге в Будапеште по итогам саммита, в котором также приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Стороны обсудили вопросы нелегальной миграции и противодействия ей, а также проблему торговли людьми.

«Необходимо срочно задуматься о том, как должна быть изменена система предоставления убежища в ЕС, какие правовые основания должны быть изменены. Потому что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах», - заметил Карл Нехаммер.

По его словам, сейчас европейские страны вынуждены справляться с драматическими последствиями этого краха.

Канцлер Австрии также призвал Еврокомиссию «сделать необходимые шаги» в направлении создания «настоящего пограничного контроля». Он заметил, что необходимо ускорить процесс депортации тех просителей, которым было отказано в убежище.