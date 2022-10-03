Австрия заявила о крахе системы предоставления убежища в ЕС

Система предоставления убежища в ЕС потерпела крах и необходимо срочно провести ее реформу. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет РИА Новости.
Такое заявление канцлер Австрии сделал на брифинге в Будапеште по итогам саммита, в котором также приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Стороны обсудили вопросы нелегальной миграции и противодействия ей, а также проблему торговли людьми.
«Необходимо срочно задуматься о том, как должна быть изменена система предоставления убежища в ЕС, какие правовые основания должны быть изменены. Потому что система предоставления убежища в ЕС потерпела крах», - заметил Карл Нехаммер.
По его словам, сейчас европейские страны вынуждены справляться с драматическими последствиями этого краха.
Канцлер Австрии также призвал Еврокомиссию «сделать необходимые шаги» в направлении создания «настоящего пограничного контроля». Он заметил, что необходимо ускорить процесс депортации тех просителей, которым было отказано в убежище.
Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся получить убежище в условиях частичной мобилизации в России, которая была объявлена 21 сентября. При этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заметил, что «каждый случай должен рассматриваться с учетом оценки угроз безопасности».