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16 минут назад

Минобороны Молдавии исключило объявление мобилизации в стране

Газета.Ruиещё 1

Власти Молдавии не собираются в ближайшее время объявлять мобилизацию на территории государства, передает РИА «Новости». По данным агентства, в минобороны республики официально опровергли информацию ряда СМИ о наличии подобных планов у Кишинева.

Минобороны Молдавии исключило объявление мобилизации в стране
Фото: риа новостириа новости

«Информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной <…> В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию», — говорится в сообщении.

Как отметили в минобороны Молдавии, ведомство призывает граждан получать данные «только из достоверных и официальных источников». При этом, по данным РИА «Новости», некоторые СМИ сообщали о предполагаемых планах молдавского президента Майи Санду не только объявить мобилизацию, но и отправить силы республики на Украину.

Ранее сообщалось, что Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта с Россией.

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