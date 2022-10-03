Минобороны Молдавии исключило объявление мобилизации в стране

Власти Молдавии не собираются в ближайшее время объявлять мобилизацию на территории государства, передает РИА «Новости». По данным агентства, в минобороны республики официально опровергли информацию ряда СМИ о наличии подобных планов у Кишинева .

«Информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной <…> В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию», — говорится в сообщении.

Как отметили в минобороны Молдавии, ведомство призывает граждан получать данные «только из достоверных и официальных источников». При этом, по данным РИА «Новости», некоторые СМИ сообщали о предполагаемых планах молдавского президента Майи Санду не только объявить мобилизацию, но и отправить силы республики на Украину.