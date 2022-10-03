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22 минуты назад

МИД Чехии предостерег своих граждан от поездок в Россию и на Украину

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан страны избегать поездок на Украину и в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

МИД Чехии предостерег граждан от поездок в Россию и на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Особенно граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Украины, Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Тех граждан Чехии, которые сейчас находятся в России, в ведомстве призвали покинуть страну. В случае, если они решат остаться, им рекомендовали «проявлять крайнюю осторожность во время своего пребывания, следить за проверенными СМИ и подготовить план экстренного выезда».

Ранее США, Болгария, Польша, Эстония и Латвия обратились к своим гражданам, пребывающим в России или собирающимся ее посетить. Они заявили «об осложнившейся обстановке» и предупредили, что власти России могут призвать в рамках частичной мобилизации мужчин и женщин с двойным гражданством. В дипмиссиях объясняют — в случае сложностей на границе помочь получится не всем, возможности дипломатов ограничены.

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