МИД Чехии предостерег граждан от поездок в Россию и на Украину

Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан страны избегать поездок на Украину и в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Особенно граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Украины, Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Тех граждан Чехии, которые сейчас находятся в России, в ведомстве призвали покинуть страну. В случае, если они решат остаться, им рекомендовали «проявлять крайнюю осторожность во время своего пребывания, следить за проверенными СМИ и подготовить план экстренного выезда».
Ранее США, Болгария, Польша, Эстония и Латвия обратились к своим гражданам, пребывающим в России или собирающимся ее посетить. Они заявили «об осложнившейся обстановке» и предупредили, что власти России могут призвать в рамках частичной мобилизации мужчин и женщин с двойным гражданством. В дипмиссиях объясняют — в случае сложностей на границе помочь получится не всем, возможности дипломатов ограничены.