МИД Чехии предостерег граждан от поездок в Россию и на Украину

Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан страны избегать поездок на Украину и в Россию. Об этом говорится на сайте ведомства.

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«Особенно граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию Украины, Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Тех граждан Чехии, которые сейчас находятся в России, в ведомстве призвали покинуть страну. В случае, если они решат остаться, им рекомендовали «проявлять крайнюю осторожность во время своего пребывания, следить за проверенными СМИ и подготовить план экстренного выезда».