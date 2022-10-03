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51 минуту назад

Посол Польши: в ЕС не договорились о внесении российских алмазов в санкции

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Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что страны ЕС не смогли договориться о включении российских алмазов в число подсанкционных товаров, передает ТАСС.

В ЕС не смогли договориться о внесении российских алмазов в санкции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он заявил, что «печально и сложно» объяснить необходимость исключения алмазов из санкционного списка, и уточнил, что они являются «поражением» лишь для одной страны, очевидно, имея в виду бельгийский Антверпен, который признан мировой столицей бриллиантов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что санкции против крупнейшего в мире добытчика алмазов — российской компании АЛРОСА — привели к тому, что мировой алмазный рынок поделился надвое.

США ввели санкции против АЛРОСА в апреле. В очередной санкционный пакет ЕС планируется ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», а также запретить импорт стальной продукции из России.

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