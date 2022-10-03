Страны НАТО: полный список, суть, история создания альянса

Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана весной 1942 года, тогда в нее входили всего 12 стран. Кто входит в состав НАТО сейчас и зачем создавался этот альянс - читайте в материале «Рамблера».

Фото: EPA/TASS EPA/TASS

НАТО: история и цели

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НАТО появилась 4 апреля 1949 года - в этот день в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Целью создания альянса называли защиту Европы от угрозы советской экспансии и потенциального конфликта с СССР.

Поводами для заключения Североатлантического договора стал коммунистический переворот в Чехословакии и блокада советскими войсками Западного Берлина в 1948 - 1949 годах. Речь идет о блокировке железнодорожных и автомобильных путей западных союзников по территории Восточной Германии.

Советский Союз таким образом выступал против денежной реформы на территории, контролируемой западными союзниками, и против потенциального создания западного немецкого государства.

Берлинский кризис оказался одним из первых кризисов холодной войны. Его итогами стало появление ФРГ и ГДР, а затем и появление НАТО.

Первый состав НАТО:

США;

Канада;

Исландия;

Великобритания;

Франция;

Бельгия;

Нидерланды;

Люксембург;

Норвегия;

Дания;

Италия;

Португалия.

В 1952 году к альянсу присоединилась Греция и Турция, в 1955-м - Западная Германия.

Суть Североатлантического договора

Североатлантический Договор создал систему коллективной безопасности. В процессе вступления в нато страны давали обязательство вместе защищать любого участника договора, если его атакуют. Соглашение полностью вступило в силу 24 августа 1949 года после ратификации.

Десятая статья Североатлантического договора гласит, что членство в НАТО открыто для «любого европейского государства, способного развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона».

Сейчас официальная цель НАТО звучит так: гарантировать свободу и безопасность своих членов с помощью политических и военных средств.

Политические средства таковы: НАТО должна способствовать укреплению демократических ценностей и давать возможность членам консультироваться и сотрудничать по вопросам обороны и безопасности.

Военные средства: НАТО обязалась задействовать военные силы, если дипломатические усилия не принесли результата; силы могут использоваться самостоятельно или совместно с другими государствами и международными организациями.

Попытка СССР вступить в НАТО

Сам СССР в 1954 году подал заявку для вступления в НАТО, но она была отклонена.

В тот год советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов предложил ГДР, ФРГ и всем европейским странам заключить договор о коллективной безопасности, согласно которому все эти государства были бы обязаны защищать друг друга. В СССР хотели, чтобы США в этом договоре отводилась роль страны-наблюдателя, то есть сами Штаты гарантий безопасности не получали.

Этот вариант западные страны не заинтересовал, поэтому СССР выступил с другой идеей: Москва соглашается, что США не будут исключены из формального участия в системе общеевропейской коллективной безопасности, но НАТО в обмен на это должна отказаться от своего агрессивного характера. В таком случае СССР «рассмотрел бы возможность участия в организации».

По задумке СССР, НАТО прекращала быть закрытым военным объединением государств и становилась открытой для других европейских стран, «что вместе с созданием эффективной системы европейской коллективной безопасности имело бы принципиальное значение для содействие всеобщему миру».

В мае 1954 года Запад отверг предложение о вступлении Союза в НАТО: там заявили, что членство СССР в альянсе несовместимо с демократическими ценностями и оборонительными целями НАТО. Однако кампания Москвы за европейскую коллективную безопасность протянулась до Женевской конференции западных министров в октябре-ноябре 1955 года.

В 1955-м Западная Германия присоединилась к НАТО и мир полностью разделился на два блока.

История Организации варшавского договора

Ответом на появление НАТО стало подписание 14 мая 1955 года в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор).

Страны-участницы Варшавского договора:

СССР;

Албания;

Болгария,

Венгрия;

Польша;

Румыния;

Чехословакия;

ГДР.

Договор подразумевал, что страны-участницы будут оказывать друг другу помощь в случае нападения, вести консультации в кризисных обстоятельствах и создадут Объединенное командование вооруженными силами.

В феврале 1990 года на фоне распада СССР стран-участницы Организации Варшавского договора упразднили ее военные структуры.

1 июля 1991-го в Праге представители Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о прекращении действия договора.

Страны, входящие в НАТО сейчас

Сейчас в составе НАТО 30 стран. Их полный список выглядит так (страны указаны в порядке вступления в альянс):

Бельгия;

Дания;

Исландия;

Италия;

Канада;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Португалия;

Великобритания;

США;

Франция;

Греция;

Турция;

Германия;

Испания (1982 год);

Венгрия (1999);

Польша (1999),

Чехия (1999);

Болгария (2004);

Латвия (2004);

Литва (2004);

Румыния (2004);

Словакия (2004);

Словения (2004);

Эстония (2004);

Албания (2009);

Хорватия (2009);

Черногория (2017);

Северная Македония (2020).

Также у НАТО есть страны партнеры (речь идет о Партнерстве ради мира и других формах сотрудничества):

Армения;

Австрия;

Азербайджан;

Белоруссия;

Босния и Герцеговина;

Финляндия;

Грузия;

Ирландия;

Казахстан;

Киргизия;

Мальта;

Молдавия;

Сербия;

Швеция;

Швейцария;

Таджикистан;

Туркменистан;

Украина;

Узбекистан;

Австралия;

Колумбия;

Ирак;

Япония;

Южная Корея;

Монголия;

Новая Зеландия;

Пакистан;

Алжир;

Египет;

Израиль;

Иордания;

Марокко;

Тунис;

Мавритания.

Россия тоже была среди партнеров НАТО, но в 2014 году на фоне присоединения Крыма к РФ партнерство было приостановлено.

Кто хочет вступить в НАТО

29 июня 2022 года Финляндия и Швеция получили официальное приглашение стать членами НАТО. Страны заявили о желании присоединиться к альянсу на фоне украинского кризиса.

После того, как Турция согласилась поддержать их решение, процесс был запущен (сначала Анкара была против и обвиняла страны в поддержке терроризма). Страны подписали меморандум, в котором Хельсинки и Стокгольм обязались учитывать интересы Анкары.

Перед приемом в НАТО необходимо, чтобы это решение одобрили все члены альянса. Соответствующие документы для Финляндии и Швеции уже ратифицировали большинство стран.

В Кремле заявляли, что Россия не считает красной линией вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как у страны нет с ними территориальных споров. Красная линия - возможное членство в НАТО Украины.

Украинские власти не раз говорили, что Киев хотел бы вступить в альянс.

После проведения референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский попросил принять страну в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого подчеркнул, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в НАТО и «двери альянса открыты». Однако решение о членстве должны принимать все страны НАТО, подчеркнул он.