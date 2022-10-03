Немцы спели «Калинку-малинку» на «Октоберфесте»

Участники немецкого «Октоберфеста» спели песню «Калинка-малинка». Как сообщает Daily Storm, в соцсетях расходятся видео, которые, по утверждениям авторов, сделаны на пивном фестивале в этом году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованных кадрах видно, как артисты поют русскую композицию, а люди в зале «Октоберфеста» подпевают и пританцовывают. Недовольных исполнением «Калинки» на фестивале не нашлось.

Напомним, что ранее немецком городе Цвиккау прошел митинг, участники которого потребовали отменить антироссийские санкции и пересмотреть энергетическую политику страны. В анонсе митинга манифестанты призывали к смене кабинета министров.