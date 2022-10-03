В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
22 минуты назад

Стало известно об актуальной ситуации на границе с Грузией

Lenta.ruиещё 1

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией стабилизировалась — нет пробок и очередей из легковых автомобилей. Об актуальной обстановке сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, передает «Интерфакс».

Стало известно об актуальной ситуации на границе с Грузией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в настоящее время прохождения границы ожидают 1,4 тысячи грузовых автомобилей. Как стало известно, за прошлую неделю через КПП в обоих направлениях прошли 69,5 тысячи человек, 19,7 тысячи машин.

В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояло свыше 5,5 тысячи автомобилей. В результате в некоторых районах Северной Осетии было решено ввести режим повышенной готовности, ограничивающий въезд легковых машин в республику. Исключение составляли жители Северной и Южной Осетии, Грузии, а также те, кто ехал в регион на отдых и имел при себе соответствующие документы.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители