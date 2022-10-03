В Германии поспорили с заявившим о «войне с Путиным» министром

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что Берлин «находится в состоянии войны» с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Welt, ему возразила федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт: она заявила, что ни Германия, ни НАТО не участвуют в украинском конфликте.
Лаутербах сделал свое заявление в твиттере в ответ на слова философа Ричарда Дэвида Прехта, что отдельные государства НАТО должны гарантировать России, что Украина не будет принята в альянс. По мнению Прехта, так можно проложить путь к переговорам.
Лаутербах в ответ на это заявил, что «мы воюем с Путиным», и призвал «последовательно добиваться победы в виде освобождения Украины».
Однако министр обороны Ламбрехт заявила, что Лаутербах не прав.
«Совершенно ясно - как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», - подчеркнула она.
По словам министра обороны, принцип неучастия в конфликтах руководил Германией «с самого начала».
«И это тоже не изменилось», - заключила она.