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22 минуты назад

В Германии поспорили с заявившим о «войне с Путиным» министром

Мария Иванова

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что Берлин «находится в состоянии войны» с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Welt, ему возразила федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт: она заявила, что ни Германия, ни НАТО не участвуют в украинском конфликте.

В Германии поспорили с заявившим о «войне с Путиным» министром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лаутербах сделал свое заявление в твиттере в ответ на слова философа Ричарда Дэвида Прехта, что отдельные государства НАТО должны гарантировать России, что Украина не будет принята в альянс. По мнению Прехта, так можно проложить путь к переговорам.

Лаутербах в ответ на это заявил, что «мы воюем с Путиным», и призвал «последовательно добиваться победы в виде освобождения Украины».

Однако министр обороны Ламбрехт заявила, что Лаутербах не прав.

«Совершенно ясно - как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», - подчеркнула она.

По словам министра обороны, принцип неучастия в конфликтах руководил Германией «с самого начала».

«И это тоже не изменилось», - заключила она.

В мире,Карл Лаутербах,Владимир Путин,НАТО,
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