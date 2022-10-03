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8 минут назад

В Туркмении рассказали об увеличении поставок газа в Китай

Газета.Ru

Туркмения стремится к увеличению поставок природного газа в Китай. Об этом заявил глава верхней палаты парламента и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает ТАСС.

Туркмения увеличила поставки газа в Китай
Фото: риа новостириа новости

«Мы работаем над вопросами увеличения объемов поставок туркменского природного газа с учетом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи готовы к предметному обсуждению возможностей строительства четвертого трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай», — отметил бывший глава государства.

Бердымухамедов-старший также отметил, что Ашхабад и Пекин уделяют большое внимание и сотрудничеству в сфере транспорта, где Туркмения рассматривает КНР в качестве важнейшего партнера.

Ранее сообщалось, что Туркмения намерена расширять сотрудничество с Евросоюзом в экономике, экологии, энергетике и гуманитарно-культурной сфере.

В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,ЕС,
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